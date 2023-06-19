Ленобласть подписала 30 соглашений в рамках ПМЭФ-23. Фото: администрация Ленобласти

В рамках Петербургского Международного экономического форума Ленинградская область подписала 30 соглашений на общую сумму 892,7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Это значит, что Ленинградская область - регион, привлекательный для бизнеса. Более того, как всегда, половина соглашений, это соглашения с теми инвесторами, кто уже работает на ленинградской земле, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

По итогам ПМЭФ прошлого года, в Ленобласти реализовали 87,5 процентов подписанных соглашений. Хотя хорошим результатом считается и 50 процентов. Подписанные соглашения – это более 10 тысяч новых рабочих мест и налоги в бюджет региона.

- Мы сменили географию экспорта, в регион приходят новые компании, у нас стало меньше инвесторов с европейским, скандинавским капиталом, но от этого наша экономика не стала менее привлекательна, - добавил глава Ленобласти.

Напомним, в этом году самыми крупными проектами стали планы по строительству глиноземного завода РУСАЛ на 400 миллиардов рублей, развитие «Охта Парка» на 12 миллиардов и другие. Главной темой экспозиции Ленинградской области стал туристский потенциал региона.