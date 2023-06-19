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НовостиОбщество19 июня 2023 14:08

«Автоваз» будет выпускать в Петербурге по 100 тысяч машин Lada к 2027 году

Первый автомобиль Lada X-cross 5 уже зарезервирован
Анастасия НУРАДИЛОВА
«Автоваз» будет выпускать в Петербурге по 100 тысяч машин Lada к 2027 году.

«Автоваз» будет выпускать в Петербурге по 100 тысяч машин Lada к 2027 году.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Бывший завод Nissan в Петербурге уже начал выпускать новые автомобили Lada. Первая Lada X-cross 5 сошла с конвейера на минувших выходных. Вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что к 2027 году завод будет выпускать около ста тысяч машин в год. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Команда завода сделала практически невероятное. Буквально умерший после ухода предыдущих собственников конвейер ожил и выдал нам первую Lada в нашей Северной столице. И это заслуга всей команды, - отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Уже известно, кому будет принадлежать первый выпущенный с конвейера автомобиль. Его зарезервировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий для нужд петербургского отделения партии. Официальные продажи автомобилей начнутся в третьем квартале 2023 года.