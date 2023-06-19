На железнодорожной станции Ижорский завод произошел мощный пожар

Мощный пожар полыхал на станции Ижорский завод в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

В Колпинском районе днем 19 июня возник пожар на железнодорожной станции Ижорский завод. О возгорании в экстренные службы сообщили в 16:01. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

- В неэксплуатируемом здании размером 15х25 метров происходит горение по всей площади, - уточнили в пресс-службе.

К 16.45 пожар локализовали. Тушение огня пока продолжается. К ликвидации возгорания от МЧС привлечены шесть единиц техники и 28 единиц личного состава.

На данный момент информация о пострадавших и погибших не поступала. Добавим, что последние дни в Северной столице возникает много мелких пожаров из-за обилия тополиного пуха, который поджигают, чаще всего, ради забавы дети. Так, только за 17 июня спасатели выезжали девять раз в разные части города из-за этого.