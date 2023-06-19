Желтый уровень опасности объявили в Петербурге на два дня из-за вероятности пожаров. Фото: МЧС

В Петербурге из-за погодных условий объявили желтый уровень опасности. В городе выросла вероятность возникновения пожаров. Об этом предупредили в Смольном со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 15 часов 20 июня до 15 часов 22 июня на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень из-за высокой пожарной опасности, - говорится в сообщении ведомства.

В Смольном объяснили, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Правительство Петербурга попросило водителей быть осторожными и не пользоваться своими автомобилями. Пешеходам тоже рекомендовали проявлять внимательность.

Напомним, 19 июня масштабный пожар произошел на железнодорожной станции Ижорский завод. Огонь охватил 300 квадратных метров. Возгоранию дали первый уровень сложности.