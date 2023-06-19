Лишь два водоема в Петербурге пригодны для купания

Только в двух водоемах в черте Петербурга разрешено купаться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге держится довольно теплая погода. Люди в поисках прохлады отправляются на водоемы. Однако только на двух пляжах, согласно результатам мониторинга качества воды на 19 июня, можно плавать без опасения. По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, такими являются 2-е Суздальское озеро и Ольгинский водоем в Выборгском районе. Вода в них соответствует гигиеническим показателям.

В остальных 22 водных акваториях показатели не дотягивают до требований санитарного законодательства. Речь идет о местах отдыха на 1-ом и 3-ем Суздальских озерах, реке Ижора (Взрослый и Детский пляж), озере Безымянное, пляжах «Кронштадтский», «Комаровский», «Золотой», «Северный», «Ласковый», «Детский», «Белые ночи», «Чудный», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Морские Дубки», «Офицерский», «Новый», «Зеленая Гора» и «Белая гора», а также на Колонистском пруде.

- Не рекомендуется использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам, - отметили в управлении.

Также граждан предупреждают, что пить воду из водоемов не стоит. Это может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А, энтеровирусными инфекциями.