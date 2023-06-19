Семилетняя девочка сбежала за 2,5 километра от родителей с пляжа в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала теплого сезона в Петербурге то и дело пропадают маленькие дети. Малыши убегают с пляжей от родителей, которые отвлекаются от них. Это может закончиться трагедией, но на помощь всегда приходят спасатели.

В воскресенье, 18 июня, специалисты искали семилетнюю девочку, которая отдыха с родителями на пляже «Чудный». Самостоятельный ребенок успел сбежать достаточно далеко, а взволнованные мама и папа испугались не на шутку.

- К поискам привлекли спасателей и добровольцев. К счастью, в скором времени ребенка обнаружили в контактном зоопарке в 2,5 километрах от пляжа, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, похожая история произошла в Петербурге в субботу, 17 июня. Четырехлетняя девочка одна ушла с пляжа в Комарово, и через некоторые время спасатели нашли ее в ресторане. Малышка забежала туда в одном купальнике. К счастью, все закончилось удачно.