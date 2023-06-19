Надземный пешеходный переход построят на Пулковском шоссе в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов с членами правительства Петербурга на рабочем совещании утвердил проект планировки и межевания участка Пулковского шоссе. Работы будут проходить на фрагменте дороги длиной более двух километров: от 65-го дома и до Волхонского шоссе. Там возведут надземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Новая постройка свяжет и сделает более доступными Московский и Пушкинский районы. Необходимо оформить также боковые карманы. Их очень ждут горожане, – отметил глава Северной столицы Александр Беглов.

К слову, шесть полос движения на этом участке уже построили. Как подчеркнул губернатор, боковые проезды откроют дорогу к жилым кварталам с обеих сторон шоссе. Кроме того, по проекту здесь возведут автобусные остановки, широкие тротуары и велодорожки с обеих сторон от трассы.