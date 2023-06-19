Движение по Троицкому мосту перекроют из-за репетиции «Алых Парусов» 23 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за репетиции праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге изменился график разводки Троицкого моста. Так, в ночь с 23 на 24 июня переправу поднимут в 20:15. Наведут ее обратного около пяти часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального «Мостотреста».

– Дворцовый разведут в 1:20. А сомкнул крылатый механизм в 4:55. Остальные переправы продолжат работать по графику, – уточнили в пресс-службе организации.

Кстати, непосредственно в день проведения мероприятия, в ночь с 24 на 25 июня, также будет действовать отдельный режим. Троицкий мост поднимут в полдень, а откроется по нему движение в шесть утра, 26 июня.

В пресс-службе подчеркнули, что это предварительное расписание и его могут изменить. Все нововведения и ограничения можно будет найти на сайте комитета по транспорту Северной столицы.