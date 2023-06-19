Каршеринг насмерть сбил велосипедиста на проспекте Непокоренных в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во второй половине дня, 19 июня, на проспекте Непокоренных в Петербурге произошло смертельное ДТП. Как выяснили сотрудники полиции, 26-летний местный житель, находясь за рулем арендованного автомобиль «Хавал», сбил велосипедиста. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Возраст погибшего примерно 25 лет. Он переходил дорогу по «зебре», но не слез со своего двухколесного транспорта, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Личность погибшего пока что неизвестна. Сейчас ее устанавливают сотрудники профильных служб. Кроме того, полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее spb.kp.ru писала, что водителя Skoda Octavia приговорили к двум годам колонии за смертельное ДТП в мае 2022 года на КАД. Из-за действий автолюбителя в муках погиб мужчина.