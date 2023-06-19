Железнодорожную магистраль из Москвы в Петербург могут продлить до Минска. Фото: Артем КИЛЬКИН

Железнодорожную высокоскоростную магистраль (ВСМ) из Москвы до Петербурга могут продлить до Минска. Кстати, инвесторов для строительства российского участка и создания нового подвижного состава уже нашли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минтранса РФ Виталия Савельева.

– Вопрос о прокладывании ВСМ рассмотрят в ближайшее время на уровне правительства. Большинство парламентариев поддерживают инициативу. Затем обсудим дорогу на Минск, – сказал председатель на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Накануне глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что с 2030 по 2035 годы планируется построить около семи тысяч километров аналогичных путей. Компания также собирается создать экспресс-магистрали из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону. Кроме того, министерство вернется к обсуждению проекта железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью.