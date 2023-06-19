170 единиц оружия времен Великой Отечественной войны изъяли у жителей Ленобласти. Фото: скриншот из видео

Черные копатели из Ленобласти предстанут перед судом за незаконный оборот оружия и боеприпасов. В их домах правоохранители обнаружили более 170 единиц стрелкового снаряжения времен Великой Отечественной войны, четыре тысячи снарядов разного калибра, более полутора килограммов взрывчатых веществ и свыше 150 самодельных взрывных устройств. Об этом пишет «МВД Медиа».

– Злоумышленники искали раритетное оружие в местах, где 80 лет назад проходили боевые действия, – уточнили специалисты.

Нарушители также приобретали все необходимое через Интернет. После этого они восстанавливали экземпляры и приводили их в боевую пригодность. Большую часть обвиняемые оставляли себе. Но, как передают следователи, некоторые единицы они могли продавать заинтересованным лицам. Сейчас один из фигурантов находится под стражей, другой – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.