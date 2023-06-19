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НовостиОбщество19 июня 2023 18:44

Спрос на новостройки в Петербурге вырос на 2,5% в мае 2023 года

Эксперты отмечают нехарактерный тренд
Элеонора КУРЮМОВА
Спрос на новостройки в Петербурге вырос на 2,5% в мае 2023 года.

Спрос на новостройки в Петербурге вырос на 2,5% в мае 2023 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество сделок на рынке новостроек в Петербурга выросло на 2,5 процента в мае 2023 года. «Первичек» в регионе купили около 5,4 тысяч. Аналитики сравнивают этот показатель с летом и осенью прошлого года и говорят о нехарактерном для города тренде. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службе консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

– Из-за праздников в это время всегда падает спрос. Примерно на 15 процентов по сравнению с двумя предшествующими месяцами, – цитирует руководителя организации издание.

Глава компании также пояснила, что главной причиной таких тенденций стало изменение условий ипотеки Центробанком. В том числе, размера первоначального взноса. Эксперты отмечают, что, несмотря на нововведения, майские средние цены предложения показали лишь небольшое повышение: на 0,2 процента в Петербурге, на 0,8 процента в Ленобласти.