Без вести пропавшего 37-летнего мужчину ищут три месяца в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поиски 37-летнего жителя Северной столицы длиной в три месяца продолжаются. В официальном сообществе региональной «ЛизыАлерт» в социальной сети ВКонтакте появилась ориентировка на без вести пропавшего петербуржца. Мужчина ушел из дома 27 марта и его местоположение по-прежнему неизвестно. Обеспокоенные родственники и близкие бьют тревогу.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились сотрудники поисково-спасательного отряда к неравнодушным горожанам и добровольцам.

Среди примет на ориентировке указан рост около 162 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы и карего цвета глаза. Во что был одет пропавший в день своего исчезновения родственники не знают. Всю известную информацию можно сообщить на телефон горячей линии 8 800 700 54 52 или 112, а также напрямую инфоргу Евгении под позывным «Люцик» по номеру 8 963 345 96 59.