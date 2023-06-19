Киоск по продаже проездных билетов и пополнению транспортных карт появится в Пулково. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургском Пулково откроется киоск по продаже проездных и пополнению транспортных карт. Он появится на привокзальной площади аэропорта в июле 2023 года. Там можно будет приобрести билеты на все виды наземного пассажирского транспорта и метро, единый электронный, а также пополнить баланс транспортных карт. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

– Киоск расположится на первом этажа терминала. Его можно будет найти между выходами из здания и остановкой общественного транспорта, – уточнили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, сотрудники Пулково добавили, что с информацией о тарифах также можно ознакомиться. Она появилась на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» .

Ранее spb.kp.ru писала, что Пулково обслужило 628 тысяч пассажиров в период празднования Дня России и ПМЭФ. В это время Петербург стал одним из популярнейших направлений в стране.