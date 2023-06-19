Задирающий девушкам юбки самокатчик попал на камеры многоэтажного дома в Мурино. Фото: скриншот из видео

В петербургском Мурино объявился самокатчик-извращенец. Как сообщают очевидцы, 16-летний парень, попавший на камеры многоэтажного дома, уже не первый раз подкрадывается к девушкам и задирает им юбки. Свидетели подобного непотребства опубликовали видеозапись в сообществе ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

– Это сейчас у него такие шалости. Что же он начнет делать, когда станет старше? – опасаются пользователи и местные жители в комментариях под постом.

На видеозаписи видно, что юноша какое-то время «крутиться» возле своей жертвы. А в тот момент, когда ничего не подозревающие девушки поворачиваются к нему спиной, он подбегает и пытается ухватить их за интимные части тела. Иронизируя, читатели сообщества предположили, что подросток пытается тактильно понять различия между полами. Но на деле, многие из них к ситуации относятся серьезно и даже с некоторой агрессией.