Бастрыкину доложат о проверке ДТП, в котором полицейский-самокатчик сбил 8-летнего ребенка в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 17 июня в Колпино 37-летний самокатчик сбил 8-летнего ребенка. Предположительно, за рулем новомодного транспорта находился дежурный ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области. Он приехал в Петербург на время отпуска. Сейчас следователи проводят проверку по факту ДТП. О ее ходе и установленных обстоятельствах доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

– Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали в одно из медицинских учреждений города на Неве, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщил источник spb.kp.ru, на улице Пролетарской в Колпинском районе мужчина, управляя электросамокатом «WHOOSH», двигался по парковой зоне и наехал на мальчика. К слову, ребенок находился в сопровождении родителей. Из-за этого сотрудники полиции Северной столицы организовали проверку.