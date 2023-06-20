Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 21:27

Бастрыкину доложат о проверке ДТП, в котором полицейский-самокатчик сбил 8-летнего ребенка в Петербурге

Ребенка госпитализировали в одну из городских больниц
Элеонора КУРЮМОВА
Бастрыкину доложат о проверке ДТП, в котором полицейский-самокатчик сбил 8-летнего ребенка в Петербурге.

Бастрыкину доложат о проверке ДТП, в котором полицейский-самокатчик сбил 8-летнего ребенка в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 17 июня в Колпино 37-летний самокатчик сбил 8-летнего ребенка. Предположительно, за рулем новомодного транспорта находился дежурный ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области. Он приехал в Петербург на время отпуска. Сейчас следователи проводят проверку по факту ДТП. О ее ходе и установленных обстоятельствах доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

– Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали в одно из медицинских учреждений города на Неве, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщил источник spb.kp.ru, на улице Пролетарской в Колпинском районе мужчина, управляя электросамокатом «WHOOSH», двигался по парковой зоне и наехал на мальчика. К слову, ребенок находился в сопровождении родителей. Из-за этого сотрудники полиции Северной столицы организовали проверку.