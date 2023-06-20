Главе СК представят доклад о расследовании убийства 22-летнего петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за убийства 22-летнего местного жителя. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования этого преступления и информацию о предварительно установленных обстоятельствах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

– Как выяснили региональные сотрудники правоохранительных органов, пострадавшего в драке мужчину с многочисленными ножевыми ранениями доставили в одну из больниц города, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но спасти его, к сожалению, медикам не удалось. Следователи предполагают, что скончавшийся, поссорился с мигрантом. Именно гражданин иностранного государства в приступе гнева напал на мужчину и заколол его.

Ранее spb.kp.ru писала, что виновный в убийстве 22-летней давности петербуржец избежал наказания. Суд прекратил дело из-за истечения срока давности.