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НовостиПроисшествия20 июня 2023 6:02

Поезд сбил насмерть двоих мужчин на станции в Ленобласти

Один пострадавший погиб на месте, второй - скончался в больнице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Поезд сбил насмерть двоих мужчин на станции в Ленобласти

Поезд сбил насмерть двоих мужчин на станции в Ленобласти

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области поезд сбил насмерть сразу двоих мужчин, которые пытались перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Трагедия произошла 19 июня 2023 года на 124 километре станции Толмачёво Лужского района. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление.

- Произошло смертельное травмирование двух взрослых мужчин в месте несанкционированного перехода железнодорожных путей. От полученных травм один пострадавший погиб на месте, второй - скончался в больнице. Машинист, заметив мужчин, применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако предотвратить столкновение было невозможно, - сообщили в комитете.

Следователи начали проверку после инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. О возрасте и месте жительства погибших не сообщается.