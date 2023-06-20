Двухлетний ребенок выпал со второго этажа в Петербурге

Двухлетний малыш выпал со второго этажа в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге двухлетний малыш выпал из окна второго этажа. Все произошло днем 19 июня 2023 года в доме-общежитии на Смоленской улице. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 19 июня около 13:20 двухлетний мальчик выпал со второго этажа трехкомнатного общежития на Смоленской улице. По недосмотру 40-летней матери ребенок забрался на подоконник и выпал из приоткрытого окна, - рассказал источник.

Малыш госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию.

Известно, что аналогичный случай произошел в городе Светогорске Ленинградской области. В тот же день из из окна квартиры на Спортивной улице выпал тоже двухлетний ребенок, облокотившись на москитную сетку. В семье растут еще двое детей. Семья благополучная.