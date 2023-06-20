Пункт досмотра в арке главных ворот Эрмитажа заработал с 20 июня. Фото: Эрмитаж

В арке Главных ворот Зимнего дворца заработал временный пункт досмотра. Он начал действовать 20 июня. Пункт досмотра предназначен для проверки посетителей на входе и выявления запрещенных предметов, которые нельзя проносить. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

- Решение об установке пункта досмотра продиктовано необходимостью обеспечения безопасности посетителей и сотрудников музея, а также сохранения его экспонатов, - прокомментировали в музее.

Пункт досмотра установили из-за роста посещаемости Эрмитажа и новых условий геополитической обстановки. В установке предусмотрены не только металлодетекторы, но и система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, а также рентген для осмотра ручной клади.

- Пропускная способность модуля позволяет работать с большим потоком посетителей. Зайти в Большой двор Зимнего дворца можно будет через правую часть Главной арки, а выйти – через левую, - объяснили в Эрмитаже.