Более 800 многодетных семей Петербурга получат выплаты для улучшения жилья

Социальные выплаты для улучшения жилищных условий в 2023 году получат свыше 800 многодетных семей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге более 800 многодетных семей получат социальные выплаты для улучшения жилья. На сегодняшний день в этой категории самый короткий срок предоставления социальных выплат – около года. Об этом 20 июня 2023 года рассказали в Смольном.

- По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в бюджете города заложено более 7 миллиардов рублей. В этом году социальные выплаты получат 855 семей. 470 семей из сводного списка текущего года уже получили свидетельства на общую сумму почти 4 миллиарда рублей, - сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

Сумма, которую получат многодетные семьи, вполне значительна. Так, семья из четырех человек получил 7,9 миллионов рублей. Это позволяет участникам программы приобрести новое жилье без доплаты или с минимальными вложениями.