Активисты начали сбор подписей против строительства трассы М-7 в Петербурге

Активисты переживают за Удельный парк. Фото: Олег ЗОЛОТО

Градозащитники выступили против строительства трассы М-7. Дело в том, что предполагается, что дорога пройдет через Удельный парк, Приморский и Выборгский районы. Несмотря на то, что эстакада пройдет над парком и не затронет территорию, активисты все равно переживают из-за шума и загрязнения среды.

- Эстакада заполнит рекреационную зону шумом, отравит выхлопными газами, разрушит сложившуюся жилую среду в исторических районах «Шувалово» и «Озерки», ухудшит условия проживания для множества жителей Приморского и Выборгского районов, - написали градозащитники в паблике «Друзья Удельного парка» во ВКонтакте.

Активисты взволнованы тем, что некоторые дома могут снести из-за строительства трассы. Поэтому они создали петицию против эстакады и начали собирать подписи. К моменту публикации материала петицию подписали более 12 тысяч человек.