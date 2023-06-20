Подсобный рабочий попался на закладках мефедрона в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

35-летний мужчина переехал из ближнего зарубежья в Петербург и устроился подсобным рабочим в одну из строительных фирм. Возможно, зарплата его не устроила, и он решился продавать наркотики. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Полицейские обратили внимание на рабочего, когда он прогуливался у железнодорожной станции Предпортовая. Оказалось, что не зря. У него в карманах нашли и забрали два свертка с порошком белого цвета. Позже выяснилось, что девять аналогичных пакетиков мужчина уже успел спрятать у магистрали.

- Согласно заключению экспертов, все изъятое является смесью, содержащей наркотическое вещество – мефедрон общей массой около 90 грамм, что является крупным размером, - уточнили в ведомстве.

Как оказалось, рабочий покупал мефедрон в Интернете, а потом делал закладки в Петербурге и Ленобласти. Против наркодилера возбудили дело о незаконном сбыте наркотиков. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, а пока его заключили под стражу.