Двухлетний ребенок выпал с пятого этажа в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Светогорске двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа. Происшествие случилось 19 июня. Отец мальчика отвлекся, а ребенок открыл окно, оперся на москитную сетку, которая его не удержала. Следователи проводят проверку по факту происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- Ребенок получил серьезные травмы. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и условия, из-за которых произошло несчастье. После проверки следователи примут процессуальное решение. Специалисты считают, что такие трагедии случаются из-за взрослых, которые отвлекаются от своих малышей.

- В целях безопасности детей родителям необходимо предусмотреть на окнах специальные замки. Родители должны помнить, что именно они отвечают за безопасность детей, - напомнили в ведомстве