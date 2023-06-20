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НовостиОбщество20 июня 2023 8:27

Два съезда полностью перекроют на развязке КАД с Московским шоссе в Петербурге

В ночное время там запланированы дорожные работы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Два съезда полностью перекроют на развязке КАД с Московским шоссе в Петербурге. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Два съезда полностью перекроют на развязке КАД с Московским шоссе в Петербурге. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Из-за проведения дорожных работ в Петербурге полностью перекроют два съезда на развязке КАД с Московским шоссе. С 22 по 23 июня специалисты будут восстанавливать пришовные зоны деформационных швов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В период с 23:00 22 июня до 05:00 23 июня будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ограничения движения коснутся съездов №9 и №12. Работы решено проводить именно в ночное время суток, чтобы избежать дорожных заторов. Для водителей установят временные предупреждающие знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию.