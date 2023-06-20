Дворцовый мост 22 июня разведут под патриотические песни военных лет

Дворцовый мост разведут 22 июня под военные песни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро, 22 июня, в Петербурге пройдет День памяти и скорби. Специально к этой дате подготовили специальный плейлист из архивных песен, записанных в том числе в военные годы. Композиции прозвучат во время разводки Дворцового моста в ночь на этот памятный день. Об этом рассказали в «Петербургском дневнике», который выступает организатором шоу «Поющие мосты».

- В трек-листе переплетены симфонические мелодии, песни и музыка, которые звучали тогда, в 1941-1945 годах, и исполняются сегодня, напоминая нам все ужасы пережитого, - рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Впервые в программе «Поющих мостов» позвучит песня «Катюша» в исполнении Лидии Руслановой. Именно ее голос слышали советские солдаты на ступенях Рейхстага в 1945 году.

Кроме того, гости смогут насладится отрывками из оперы «Зори здесь тихие», инструментальными версиями песен «На безымянной высоте», «Прощание славянки» и другими композициями. Завершится мероприятие песней «Священная война», которую написали в июне 1941 года.