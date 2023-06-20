Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июня 2023 9:59

Мошенники споили семью и продали их квартиру в Петергофе

Преступники воспользовались тем, что мужчина с матерью вели аморальный образ жизни
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Мошенники из Петербурга забрали себе квартиру семьи, страдающей алкоголизмом.

Мошенники из Петербурга забрали себе квартиру семьи, страдающей алкоголизмом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пятеро петербуржцев придумали мошенническую схему, как заполучить квартиру. Для этого они выбрали 47-летнего мужчину и его 65-летнюю мать, проживающих в Петергофе на улице Шахматова. Семья вела аморальный образ жизни и часто выпивала, поэтому мошенникам было просто втереться им в доверие. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Преступники предложили мужчине работу, а также медицинский уход за его матерью. Однако для этого семье надо было переехать в Лужский район Ленобласти. Последние так и сделали.

- Там мошенники, систематически спаивая их, подписали доверенность и иные документы, на основании которых впоследствии лишили семью единственной квартиры, - уточнили в пресс-службе.

Квартира досталась добросовестным покупателям более чем за 8 млн рублей. Но в ходе следствия на нее наложили арест. Пока там никто не может регистрироваться.

Что касается преступников, то им уже выдвинули обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества. Дело направили в суд.