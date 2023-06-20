К 2026 году в Петербурге появится завод по производству гормонов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 20 июня на территории компании Solopharm прошла церемония закладки фундамента для будущего завода Hormones Plant. На базе него к 2026 году в городе планируется запустить производство гормональных препаратов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Завод начнет выпускать лекарства, помогающие бороться с бронхиальной астмой, псориазом, экземой, дерматитом, отитом, синуситом, ринитом, конъюнктивитом и другими заболеваниями.

- Объем инвестиций в проект составит 9,5 миллиардов рублей. Главными проектировщиками завода вновь выступили немецкие архитекторы компании d/g consults GmbH, - отметили в Solopharm.

Hormones Plant стал вторым проектом, который возведут на основе матричного проектирования. Завод оснастят модульными стеклянными фасадами. Они изнутри представляют собой стены чистых помещений, а снаружи – внешние стены здания.

Завод будет иметь внушительные размеры. Общая его площадь превысит 12 тысяч квадратных метров. Из них чистые помещения займут чуть более 5 тысяч «квадратов». Также производство предоставит 250 рабочих мест.