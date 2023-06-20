Проект планировки метро до аэропорта Пулково возобновили в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по градостроительству и архитектуре ранее отменил распоряжение, касающееся красной линии метро. Оно предполагало продление маршрута от станции «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пулково. Однако проект не забыт и не отменен. У прошлого документа просто истек срок действия, поэтому ведомство выдало новое задание.

- Это абсолютно дежурная история. Закончился срок действия предыдущего задания на разработку проекта планировки территории, комитет выдал новое, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Срок подготовки нового проекта – до конца 2024 года.

Напомним, что речь идет о строительстве линии метро, длиной 7,23 километра. Эта ветка продлит Кировско-Выборгскую линию. Кроме того, метро не просто планируют продлить до аэропорта, но и сделать две промежуточные станции - «Ульянка» и «Авиагородок». Достроить их планируется после 2030 года.