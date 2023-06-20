Съезд на КАД Петербурга полностью закроют на развязке с Рябовским шоссе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге на развязке с Рябовским шоссе перекроют движение. Ограничение введут на день с вечера 23 июня по середину дня 24 июня в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по восстановлению пришовных зон деформационных швов в период с 23:00 23 июня до 13:00 24 июня будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд по направлению из Всеволожска, с Рябовского шоссе на внешнее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Все работы будут проходить согласно графику. Объезд перекрытого участка будет проходить по обычным улицам в Петербурге. На месте перекрытий также установят предупредительные знаки.