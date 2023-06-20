«Зениту» грозит полмиллиона рублей штрафа за нарушение порядка при праздновании победы в Чемпионате России. Фото: ФК "Зенит"

Юридическому лицу АО «ФК «Зенит» грозит штраф до 500 тысяч рублей. Причиной для этого послужило празднование победы в Чемпионате России по футболу. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как следует из материалов дела, юрлицо 13 мая организовало массовое мероприятие, в котором участвовали не менее тысячи человек. Находясь в общественном месте, они мешали движению пешеходов и машин, бросали на газон пиротехнику и нарушали общественный порядок.

При этом гендиректор АО 9 мая попросил губернатора Петербурга согласовать проведение мероприятия. 11 мая ему посоветовали согласовать празднование с МВД по СПб и ЛО. Но сделали это только 15 мая.

- АО «ФК «Зенит», не приняв во внимание рекомендации и не предприняв всех возможных и зависящих от АО мер, организовало мероприятие", - резюмировали в протоколе.

Протоколы по делу «Зенита» зарегистрировали в Дзержинском, Октябрьском и Петроградском районных судах. Но к производству ни в одном из них материалы пока не приняли.