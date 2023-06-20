Пьяные мужчины угнали "Пирожок" и заблудились на нем на кладбище в Петербурге / Фото: Росгвардия

Из ангара на Серафимском кладбище утром 20 июня пропал автомобиль «ИЖ-27175¬», который получил народное прозвище «Пирожок». Угонщиками оказались 35 и 38-летний мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Местные жители выпили и, по всей видимости, их потянуло на приключение. Они гуляли по кладбищу и наткнулись на ангар. Забравшись в него, они увидели автомобиль. Недолго думая, мужчины сели в машину и поехали. Однако выбраться с территории кладбища у них так и не получилось.

- Поплутав по кладбищу и не найдя выезда, мужчины бросили машину и скрылись, - отметили в пресс-службе.

Но скрываться долго у них не получилось. В 7.25 на след угонщиков вышли росгвардейцы. Пьяных мужчин увидели у АЗС на Полевой Сабировской улице и задержали. Сотрудники ведомства передали злоумышленников полицейским.