На время ремонта станции «Пионерская» в Петербурге запустят два новых автобусных маршрута Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 24 июня станцию метро «Пионерская» закрывают на ремонт. Поэтому для удобства горожан и гостей Петербурга запустят два новых автобусных маршрута. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

На улицах Северной столицы появятся автобусы № 237М и № 267М. Они продублируют действующие маршруты № 237 и 267, но будут ездить по укороченным трассам. Это позволит быстрее добираться до метро «Черная речка». Ходить они будут по будням с 6.00 до 20.00.

- Благодаря запуску новых маршрутов совокупный интервал на маршрутах № 237М, 237, 267М и 267 уменьшится с 10-18 минут до 5-12 минут, - отметили в организации.

Кроме того, изменится маршрут у автобуса № 235. С 24 июня он начнет доезжать до станции метро «Удельная». Также на линию добавят транспорт, что позволит сократить интервал движения до 11-14 минут.

Помимо прочего, усилят трамвайный маршрут №18, а также автобусы № 227 и №219. Совокупно на линии будут курсировать 34 автобуса и 11 трамваев. Интервал движения составит около 9-10 минут.