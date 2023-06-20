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НовостиПроисшествия20 июня 2023 13:27

Петербурженка через суд потребовала 150 тысяч рублей с возлюбленной сына после их расставания

Брошенная девушка закатила скандал, когда бывший парень ее заблокировал
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербурженка через суд потребовала 150 тысяч рублей с возлюбленной сына после их расставания.

Петербурженка через суд потребовала 150 тысяч рублей с возлюбленной сына после их расставания.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петроградский районный суд Петербурга будет разбираться в скандале между семьей парня и его бывшей девушкой. Как следует из материалов дела, выпившая бывшая пришла к молодому человеку с подругой, чтобы разобраться, почему тот решил закончить отношения.

- Подруга девушки была почти раздета, на ней был только бюстгальтер. Они ломали калитку и пинали ворота, а также материли парня. Калитка в итоге сломалась, и хулиганки попали на участок. А сына кинулась спасать его мама, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обиженная и брошенная девушка то крушила все на своем пути от обиды, то падала на землю и просила бывшего парня ударить ее. Подруга снимала все это на телефон.

Мама молодого человека обратилась в суд, чтобы потребовать с каждой девушки по 150 тысяч рублей. Суд пока не принял исковое заявление к производству.