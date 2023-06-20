Фура перегодила дорогу на трассе М-11 в 160 километрах от Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

На трассе М-11 фура полностью перегородила полосу. Это произошло в 160 километрах от Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Так как транспорт полностью перегородил дорогу, а объехать место аварии по встречной полосе не получалось из-за защитного ограждения, там на время образовался затор. Однако, судя по данным с «Яндекс.Карт», сейчас движение нормализовалось.

Что стало причиной аварии, пока не известно. Судя по фотографиям с места происшествия, фуру сильно помяло. Лобовое стекло разбилось, а саму кабину развернуло к кузову. Также на фотографиях видно, что в ДТП участвовал еще один грузовик. У него оказалась повреждена задняя часть. Вероятно, большегруз сильно занесло, так как ограждение дороги сильно смяло.

Пока сведений о пострадавших не поступало.