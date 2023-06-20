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НовостиПроисшествия20 июня 2023 14:03

Пассажир самолета в Пулково сообщил бортпроводникам о взрывчатке в его сумке

На мужчину возбудили уголовное дело за обман
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пассажир самолета в Пулково сообщил проводникам о взрывчатке в его сумке.

Пассажир самолета в Пулково сообщил проводникам о взрывчатке в его сумке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный мужчина рассказал бортпроводнику в самолете, что в его сумке находится взрывное устройство. Экипаж сразу среагировал на такое заявление, чтобы обезопасить пассажиров.

Специалисты принялись обследовать самолет, но никаких опасных предметов не нашли. Инцидент произошел 19 июня. Борт направлялся из Петербурга в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- Возбуждено уголовное дело о ложном сообщении о готовящемся взрыве, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи провели необходимые мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства, причины и условия, из-за которых произошел инцидент. Мужчине, которые обманул бортпроводников, грозит лишение свободы сроком на пять лет.