Загруженность дорог в зонах платной парковки в Петербурге снизилась на 24% за два года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во многих районах Петербурга можно встретить платные парковки. Благодаря им начала расти средняя скорость движения машин. По рабочим дням с 8.00 до 20.00 в среднем транспорт едет со скоростью 22,2 километра в час. Об этом рассказали в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Согласно данным Центра транспортного планирования, в центральной части города средняя скорость достигала 25,2 километров в час. В Невском, Московском, Выборгском, Приморском, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском и Кировском районах - 32,3 километра в час. А в районах курортной зоны и вовсе автомобили развивают скорость до 42,4 километров.

Кроме того, наличие платных парковок благоприятно влияет и на уровень загруженности дорог.

- Показатель перегруженности дорог в зоне платной парковки в мае 2023 года по рабочим дням с 8:00 до 20:00 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на более чем 16% и почти на 24% - по отношению к маю 2021 года, - добавили в комитете.