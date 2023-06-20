Участникам спецоперации предложили освоить новые профессии в мультицентре в Выборге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мультицентр социальной и трудовой интеграции в Выборге займется переподготовкой участников специальной военной операции и членов их семей. Жители Ленобласти смогут бесплатно освоить две специальности: «1С: Склад» и «Компьютерная графика». О наборе обучающихся объявил филиал Фонда «Защитник Отечества». Об этом сообщает Online47.ru.

- В ходе обучения ленинградцы смогут бесплатно освоить две специальности: «1C: Склад» и «Компьютерная графика». Срок обучения составляет 2 и 2,5 месяца соответственно. Выпускникам программ гарантируется трудоустройство, - пишет издание со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Желающих будут обучать в Выборге по адресу – Комсомольская улица, 14. Обратиться в приемную комиссию можно по номерам телефона: +7 (921) 377-47-47 и +7 (812) 643-16-31.