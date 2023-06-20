Дрон свалился на землю на стадионе рядом со школой в Петербурге

Дронам запретили летать с 3 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кронштадтском районе Северной столицы на землю свалился дрон. Он упал на стадионе прямо около 425 школы. Территорию оцепили сотрудники экстренных служб. Все произошло примерно в 16:30 20 июня. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Позже выяснилось, что дрон принадлежит экстренным службам. В общем, свои же потеряли, - говорится в сообщении.

Напомним, в Петербурге и Ленинградской области запрещено запускать беспилотные летательные аппараты. Запрет начал действовать 3 мая. Ранее планировалось, что ограничения снимут 15 мая, но их только продлили.

Любым летательным аппаратам запретили подниматься в небо не только в городе, но и в радиусе 150 километров от него. За нарушение грозит крупный денежный штраф.