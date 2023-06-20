Шестиклассник на велосипеде попал под колеса машины на Бухарестской улице в Петербурге

Ребенка госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Петербурге проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия с велосипедистом. Авария случилась около пяти часов вечера на Бухарестской улице 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 61-летний водитель ехал на автомобиле «Митсубиси Аутлендер» и сбил 12-летнего мальчика, который переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Известно, что ребенок учится в шестом классе, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После дорожно-транспортного происшествия ребенок попал в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.