Петербуржец четыре раза ударил знакомого ножом в живот и получил 6,5 лет колонии

Драка между друзьями закончилась поножовщиной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 45-летнего мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы за покушение на жизнь знакомого. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Все произошло 13 ноября 2022 года. Друзья находились в доме по проспекту Римского-Корсакова. Они выпивали и, вероятно, что-то не поделили. Между мужчинами завязалась драка. Тогда один из них схватил нож и начал бить им по животу и грудной клетке оппонента. Следователи на теле пострадавшего насчитали четыре раны.

- Однако, свой преступный умысел, направленный на убийство, он до конца довести не смог по независящим от него обстоятельствам, в связи с своевременным оказанием потерпевшему квалифицированной медицинской помощи, - отметили в ведомстве.

Известно, что ранее нападавший уже привлекался к уголовной ответственности.