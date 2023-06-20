Даты проведения саммита «Россия-Африка» в Петербурге изменили на 27-28 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге изменились даты проведения саммита «Россия-Африка». Ранее планировалось провести его с 26 по 29 июля, но теперь даты сдвинули. Саммит пройдет в Северной столице 27 и 28 числа. Об этом сообщается на сайте события.

-Экономический и гуманитарный саммит «Россия-Африка» пройдет в петербургском «Экспофоруме» в течение двух дней, - сообщается на сайте.

Причины переноса дат саммита при этом не сообщаются.

Напомним, мероприятие проводится с целью достижения нового уровня партнерства между Россией и Африкой во всех сферах – политике, экономике, науке и других. Первый такой саммит прошел в октябре 2019 года.