Петербуржцы смогут узнать об отключении воды и электричества из мини-приложения во ВКонтакте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Петербурга станет удобнее получать информацию о плановых отключениях воды и электроэнергии. Теперь это можно узнать в мини-приложении «Я здесь живу» в соцсети «ВКонтакте». Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Станислав Казарина в Telegram-канале.

- О том, когда будут временные отключения во время профилактических работ можно узнать в разделе «Справочная» для iOS, в разделе «Мой дом» для Android и десктоп. Здесь добавился пункт «Отключение коммунальных ресурсов», - уточнил он.

Все данные появятся автоматически по адресу, который указали в приложении. Благодаря этому горожане смогут заранее строить свои планы, отметил Казарин.

Однако не по всем адресам информация может отражаться. Например, если отключения уже прошли, то сведений о них в соцсети не увидеть. Но если пользователь уверен, что профилактические работы запланированы, но данных о них нет в приложении, то можно связаться с управляющей компанией для уточнения вопроса.