Бизнес-центр на Синопской набережной в Петербурге продали с третьего раза

На Синопской набережной продали бизнес-центр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Офисное здание на Синопской набережной в Петербурге удалось продать только с третьего раза. Пустили с молотка помещение за 595 миллионов. Кстати, ранее помещение занимала компания «Ленэнерго». Информация об этом появилась в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

– Итоговая сумма, за которую здание выкупило ООО «Олимп» оказалось на 15 миллионов выше изначальной стоимости, – говорится в документе.

К слову, в процессе банкротства здание дважды выставляли на торги. Изначально лот пытались передать за 685 миллионов. После стоимость снизили до 616 миллионов рублей. Тогда желающих приобрести объект не нашлось.

Бизнес-центр площадью 7,5 тысяч «квадратов» длительное время находился в залоге у Таврического банка. В 2017 году он подал иск о банкротстве компании «Диабаз» с долгом размером в 838 миллионов рублей.