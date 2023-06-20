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НовостиПроисшествия20 июня 2023 17:07

Петербуржца обвинили в совершенном 28 лет назад убийстве

Заказчиком оказался вышедший на пенсию сотрудник МВД
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржца обвинили убийстве 28-летней давности.

Петербуржца обвинили убийстве 28-летней давности.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Петербурга. Его обвинили в убийстве человека, совершенном 28 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета России по Петербургу.

– Правоохранители считают, что 53-летний пенсионер МВД ненавидел своего коллегу по преступной группировке и решил с ним расправиться, – рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Находясь в международном розыске, пожилой мужчина обвинялся в нескольких убийствах. Чтобы на замарать руки, он нашел обвиняемого и еще одного петербуржца, которые и должны были разобраться с неприятелем. Так, в 1995 году арестованный заприметил выходящую из спортивного зала жертву. Тогда он дважды выстрелил ему в голову и скрылся вместе с сообщником с места преступления.

Следователи направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.