Школу на 550 мест построят в Красносельском районе

В Красносельском районе построят школу площадью 16,9 тысячи «квадратов». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красносельском районе Петербурга построят новую школу. Учебное заведение №208 появится на улице Добровольцев. Планируется, что площадь четырехэтажного здания составит 16,9 тысячи квадратных метров. Кстати, его вместимость оценивают на целых 22 класса. Будущими учениками станут 550 юных петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора региона.

– Выдали разрешение на строительство нового здания для общеобразовательного учреждения, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты также добавили, что на первом этаже разместятся самые младшие школьники со своими классами и комнатами для сна. Часть помещений займут мастерские для старших классов и спортивный блок с двумя бассейнами. Выше, кроме учебных классов для начальной и старшей школы, появятся физкультурный и актовый залы. На третьем этаже оформят библиотеку.

Отдельное внимание уделят комфорту маломобильных учеников. Строить объект будут на средства регионального бюджета.