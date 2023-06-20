Гаражи загорелись из-за тополиного пуха на Софийской улице в Петербурге

Гаражи полыхали на Софийской улице вечером во вторник. Фото: vk.com/spb_today

Жара в Петербурге иногда играет против радостно встречающих тепло местных жителей. Так, во второй половине дня, 20 июня, в городе загорелись гаражи на перекрестке Софийской улицы и Дунайского проспекта. Как сообщают очевидцы, причиной, по которой огненная стихия разгневалась, стал обычный тополиный пух. Видео с густыми и черными клубами дыма, закрывающими небо над районом появилось в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Хорошо, что рядом пожарная часть. Очень оперативно сработали специалисты, – рассказала одна из свидетелей происшествия.

Горожане считают, что именно эти гаражи по меньшей мере заколдованы. Именно они в последнее время вспыхивают с завидной регулярностью. Некоторые пользователи социальной сети ВКонтакте даже верят в теорию заговора. Они предполагают, что кому-то постройки очень сильно мешают.