Количество ДТП в Ленобласти снизилось на 11% за пять месяцев

В 2023 году на дорогах Ленобласти разместят около 500 камер фото-видеофиксации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество ДТП в Ленинградской области снизилось на 11,1 процента за пять месяцев. Сравнивали показатель с аналогичным периодом минувшего, 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– На дорогах стало безопаснее благодаря правильно нанесенной дорожной разметке, знакам и усилении контроля. Проблемы решил и комплексный анализ, который мы проводим каждый сезон, — отметил зампредседателя областной администрации Евгений Барановский.

В правительстве также подчеркнули, что не все аварии возможно предотвратить инженерными решениями. Многие из них, как отмечают специалисты, случаются из-за невнимательности водителей и использования ими телефонов за рулем.

Кстати, в области планируют распространить и внедрить на уровне ГОСТ необычную практику. На федеральных трассах сделают особенную структурную разметку, попадая на которую водитель вспомнит, что он в шаге от ДТП.

Кроме того, на дорогах разместят в 2023 году около 500 камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.