Все МРЭО Петербурга и Ленобласти закроют на один день 25 июня

Принимать граждан в Госавтоинспекции не будут из-за техработ на информационных сервисах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за технических работ на информационно-справочных ресурсах Госавтоинспекции все отделения ГИБДД закроют на один день. Так, 25 июня специалисты принимать граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Петербурга и Ленобласти не будут. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

– Предварительно записаться можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Принимать граждан, подавших заявку через сервис, будут без очереди, в специально выделенных окнах, – напомнили в пресс-службе ведомства.

Кстати, на официальном сайте ГИБДД сотрудники служб уже разместили график нагрузки на подразделения. Жители региона могут выбрать наименее занятые часы и дни приема. Поэтому специалисты попросили учитывать режим работы ведомства при планировании визита в МРЭО.