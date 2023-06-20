Жители Центрального района выступили против возвращения баров на Думскую улицу

Не все рады идее возвращения баров на улицы Думскую и Ломоносова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне глава администрации Центрального района Петербурга Елена Федорова рассказала о предложениях по переустройству улиц Думской и Ломоносова. Инициативной группой выступили владельцы закрытых баров. Но концепция с возвращением питейных заведений не устроила местных жителей. Об этом чиновник рассказала в своем телеграм-канале.

– Домовладельцы на набережной канала Грибоедова выступили резко против. Они опасаются, что только затихшие злачные места вновь продемонстрируют старые сценарии, – уточнила председатель администрации.

Кроме того, петербуржцы решили, что внутренней шумоизоляции будет недостаточно. Они аргументировали это тем, что главный источник душераздирающего гула все равно останется на улице: и им оказались посетители баров.

Местные жители предложили ограничить время работы заведений, в которых может продаваться алкоголь, а в ночное время их функционал вообще исключить. Уклон, как считают опрошенные, необходимо сделать в творчество, культуру и спорт.

– Здесь должна быть «культурная начинка, соответствующая духу центра города, – цитирует петербуржцев Федорова.

Жители также отметили, что важной составляющей переустройства злачного места станет обилие культурных и просветительских проектов. Особенно, если они на экологическую тематику.